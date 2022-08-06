Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da düğünden dönen kişilerin içerisindeki olduğu minibüs, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Elazığ - Malatya Karayolu Öksüzuşağı köyü mevkiinde mevkiinde meydana geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki düğünden gelen N.Ş. hakimiyetindeki 23 AJ 157 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 14 yaralı, AFAD ekiplerince yan yatan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme çalışması yaptı.

Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var

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