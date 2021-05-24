Elazığ'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da tırın yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde bulunan Yalın Damlar köyü mevkisinde Sedat Demir idaresindeki 23 HP 993 plakalı tır, yolun karşısına geçmeyen Emine (58) ve Mikail Bay çiftine çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Emine Bay olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise hafif yaralandı. Yaralı Mikail Bay, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, eşinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Üç çocuk sahibi Bay çiftinin bir süre önce İstanbul'dan ziyaret için köylerine geldikleri öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı