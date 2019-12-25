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Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu.

Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Çevredeki bazı araçlar hasar gördü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Bazı parçalar araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.

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Kaynak: DHA




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