Elazığ’da fuar ve kongre merkezi için start verildi

Elazığ'da 25 bin metre kare alan üzerinde yapılması planlanan fuar ve kongre merkezinin inşası için çalışmalara başlandı.

Kentte, Kültür Park yerleşkesi yanında yer alan lokasyonda inşa edilmesi için projesi hazırlanan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi temel kazı çalışmalarına başlandı. Toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtilen merkezin 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 55 araçlık açık otopark yer alacağı kaydedildi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim öncesinde vaatleri arasında yer alan kompleks yapı kimliğinde olacak şekilde planlanan fuar alanının ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, şehir ticaretinin gelişmesi ve dünya pazarlarına açılabilmesine olanak sağlayacağı aktarıldı.

İnşa çalışmalarına başlanan fuar alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Elazığ'ımızın önemli bir ihtiyacı olan fuar alanını hızla şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Elazığ'ımız doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan sahip olduğu zenginliklerle bölgesinde fark oluşturan ve hatta bir adım öne geçen kapasiteye sahiptir. Yeraltı zenginlikleri, tarımsal üretimdeki özel statüsü, binlerce yıllık tarihi geçmişin izlerini taşıyan turizm potansiyeli, kültür ve sanat birikimi ile tam bir cazibe merkezidir. Şehrimize kazandıracağımız fuar alanı sahip olduğumuz bu potansiyelin harekete geçmesine katkı sağlayacak, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleşmesine, şehrin ticaretinin gelişmesine değer katacaktır. Fuar alanını şehrimize kazandırdıktan sonra inanıyorum ki Elazığ'ımız fuarcılık noktasında hızla markalaşacaktır"dedi.

Kaynak: İHA