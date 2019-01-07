Elazığ’da Genç MÜSİAD’ın Başkanı Ahmet Demir oldu

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Başkanlığına Ahmet Demir seçildi.

Genç Müsiad'ın 9. dönem yeni Yönetim Kurulu lansman programı yapıldı. Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun,Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Gençlik Spor İl Müdürü Suphi Döner, MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban, STK Başkanları, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.Kuran tilaveti başlayan Lansman, Gençliğe dair sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun konuşmasında;" MÜSİAD'ı 29 yıl önce kuran ve bir araya gelip ülkenin geleceğine yönelik çalışmalar yapanlara teşekkür ediyorum. Emek verip, çaba sarf edip, kardeşliği ve ülke için üretmeyi, helal yolla ticaret yapma anlayışında hareket ederek ülkemize katkı sağlamayı ve bu ülkenin dünya üzerinde olması gereken yere gelmesi için çaba sarf edenlerden Allah razı olsun"dedi.

Yeni dönemi Genç MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Ahmet Demir ise,"İlimiz için önce hayırlı hizmetler , daha sonrasından tüm STK'lar ile birlikte toparlayıcı olmakla beraber gençliğe gündeme yön veren bir kurum olmaya devam edeceğiz.Temellerimizi sağlam oluşturursak bugün iş dünyası ve üniverste biriminden değerli toplamda 100'e yakın üyemiz ile 2019 yılında daha farklı projelere imza atacağız"ifadelerini kullandı.

Programda, Milletvekili Bulut'ta gençliğe dair önemli konulara değinerek, her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 9. dönem yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

Kaynak: İHA