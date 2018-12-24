Elazığ'da, "Genç Nida Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi tarafından , "Genç Nida Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından liselilerin oluşturduğu koro ilahiler seslendirdi. İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, il genelinden 6 imam hatip lisesinden öğrenciler katılarak, jüri üyeleri ve izleyiciler önünde performanslarını sergiledi. Yarışma sonucunda en yüksek puanı alarak birinci olan Kevser Uluşahan, 11 bölgede gerçekleştirilecek olan yarışmaya gitmeyi hak kazandı.

Öğrencilerin büyük bir özveri ile hazırlandıklarını ve Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk;" Buradaki amacımız, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak. Anladıklarımızı da hayata yansıtmak. Tüm kitapların okunması, en büyük kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak içindir. Öğrencilerimiz okuduklarını da hayata yansıtmaları için yaşayarak öğrenmenin gereği olarak bunları da öğrenmiş olacaklar. Gerçekten öğrencilerimiz başarılılar. Bu konuda güçlerini geçen yıllarda ispatladılar"dedi.

En büyük amaçlarının çocukların Kur'an-ı Kerim okuması ve okuduklarını anlaması olduğunu dile getiren Okul Müdürü Oktay Ağ ise, " Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra anlamaları ve hayatlarına uygulaması en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir. Amacımız öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim'i içselleştirmesi ve bunu bir dünya görüşü olarak hayatları boyunca sürdürmeleridir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA