Elazığ’da "Güven Huzur" uygulaması, 5 şahıs yakalandı

Elazığ'da yapılan "Güven Huzur Uyguluması" kapsamında aranan 5 şahıs yakalandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi genel asayişin, kamu düzeninin devamı ile nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması amacıyla Elazığ'da da "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından yapılan uygulamada, 38 metruk bina, 25 park bahçe, 208 umuma açık iş yeri ve 576 araç denetlendi. Denetlemede 4 bin 867 şahsın kontrolü sağlanırken, 1'i hakaret, 1'i tehdit, 1'i uyuşturucu madde ticareti ve 2'si de yoklama kaçağı olarak aranan 5 şahıs yakalandı.

Uygulamada trafik yönünden eksiklikleri tespit edilen 13 araca cezai işlem yapılırken, 2 araçta trafikten men edildi. Ayrıca, Kabahatler Kanununa göre taşınması yasak olan kesici alet bulunduran 1 şahsa da cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Öteyandan iş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise 2'sine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2'sine kimlik bildirimsiz olarak işçi çalıştırmaktan ve 1'ine de kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten gerekli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA