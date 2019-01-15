Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 Y 8847 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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