Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton yem bırakıldı

ELAZIĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kent merkezi ile ilçelerdeki yüksek kesimlere yaban hayvanları için 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı. Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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DHA