Elazığ'da hem deprem hem de koronavirüs korkusu

ELAZIĞ'da, dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşayanlar, olası bir deprem ihtimaline karşı evlerinden dışarı çıkarken, aynı zamanda koronavirüs tedirginliği yaşıyor.

Dün akşam merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından sokağa çıkanlar, bu kez koronavirüs nedeniyle panik yaşadı. Evde kaldıklarında deprem korkusu yaşadıklarını anlatan kent sakinleri, dışarı çıktıklarında ise koronavirüs salgınına yakalanacağı korkusu yaşıyor.

'EVE GİDİYORUZ DEPREM, DIŞARI ÇIKIYORUZ KORONAVİRÜS'

Dün akşam meydana gelen deprem sırasında korktuğunu anlatan kent sakinlerinden Metin Albaşkara, "Şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayın deniliyor. İçeri giriyoruz deprem, dışarı çıkıyoruz koronavirüs korkusu. Dışarı çıkmamak en mantıklı olan bir şeydir. Mümkün olmadığı sürece kimse dışarı çıkmasın" dedi.

Hem deprem hem de koronavirüs nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan Ercan Şahin ise "Akşam deprem olduğunda panik olup, dışarı çıktık. Dışarıdayken bu kez koronavirüs tedirginliği yaşıyoruz. Korkuyoruz ama önlem almamız da gerekiyor" diye konuştu.

DEPREM NEDENİYLE KERPİÇ EVDE HASAR OLUŞTU

Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı kerpiç evde hasar oluştu. Ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından 2 katlı evde kalan aileler tahliye edildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan dün akşamki deprem anı ise kameraya yansıdı. Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların deprem anında kaçtıkları görüldü.

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Kaynak: DHA