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  3. Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 3 ayrı hırsızlık ile kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 3 ayrı hırsızlık ile kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde 3 ayrı evin bahçesinden bakır malzemeler, bir kişinin de cep telefonu kapkaç yapılarak çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi,1'i ise serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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