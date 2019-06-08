Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sefer Ayyıldız yönetimindeki 34 FK 0445 plakalı otomobil ile Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki otomobildeki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA