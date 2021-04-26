Yasak Elma 108. bölüm full, tek parça izle | FOX TV canlı yayın izleSon dakika | Kabine toplantısı sona erdiÇılgın sayısal loto sonuçları 26 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı VeBitcoin kimin? | VeBitcoin sahibi İlker Baş kimdir? | İlker Baş tutuklandı mı?Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandıOn Numara çekiliş sonuçları 26 Nisan 2021 (MPİ)Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan PazartesiSon dakika | Süper Lig'de 38. haftasını yönetecek hakemler belli oldu!Survivor Merve kaza mı geçirdi? | Merve Aydın'a ne oldu? | Merve Aydın burnuna ne oldu?Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpışırken biri tabelaya çarptı. Kaza sonucunda biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Misland kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki Renault marka 23 ABJ 598 plakalı otomobil ile, V.T. yönetimindeki 34 DFH 811 Fıat marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Renault marka otomobil, yön tabelasına devirerek durabildi. Kazada, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Elazığ iki otomobilin çarpıştı, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Elazığ iki otomobilin çarpıştı, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Elazığ iki otomobilin çarpıştı, biri çocuk 2 kişi yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT