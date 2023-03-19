Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza merkez Ataşehir Mahallesi Akyüzlü Sokak’ta yaşandı. Sürücü Y.S.B. hakimiyetindeki 23 DT 090 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 JJ 453 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.