Elazığ’da ilk ve son cezalar emniyet kemerinden

Elazığ'da 2018 yılının son, 2019 yılının ilk cezası "emniyet kemeri" takmamaktan yazıldı.

2019 yılına girerken Elazığ'da 26 ayrı noktada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından uygulama yapıldı. Evrak ve alkol kontrolü yapan polisler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. 2018 yılının son ve 2019 yılının ilk trafik cezası da emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan 108 TL oldu. Yine 2018'in son gününde 50 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Protokolden uygulama noktaların ziyaret

Vali Vekili Mustafa Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdür Doğan Cangül, Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Keban yolunda bulunan kontrol noktalarında görev yapan güvenlik personelinin ziyaret edip, yeni yıllarını kutlayarak hediye verdi.

2019 yılı hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Vali Vekili Mustafa Gül, "Elazığ Valiliği olarak, her yıl uygulama noktalarımızı geziyoruz. emniyet personelimizin yeni yılını kutluyoruz. Kendilerine küçük bir hediye veriyoruz. Biz bunu önemli görüyoruz. Çünkü şuanda evlerinde veya eğlence mekanlarında huzur ve güvenli bir şekilde yeni yıla giriliyorsa burada polis, jandarma ve askerimizin çok önemli emekleri var" dedi.

Emniyet müdüründen çorba ikramı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görev başında olan emniyet güçlerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çorba ikram edildi.

Tüm güvenlik güçleri ile görevin başında olduklarını belirten İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, "Teşkilatımızın çalışma şekli ve prensibi zaten bu. Bugüne has gibi gözükse de emniyet ve jandarma teşkilatımız aynı şekilde 24 saat ile çalışıyor. Bugün farkındalık olsun, personelimizin içi ısınsın diye çorba ikramımız oldu. Şehrin güvenliği ve huzurunu hep beraber sağlıyoruz. Yaklaşık bin 300 personelimizle iş başındayız" diye konuştu

Kaynak: İHA