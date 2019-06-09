Elazığ'da, inşaatın çatısında yangın

ELAZIĞ'da, yapımına devam edilen binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ merkezde yapımı sürdürülen binada, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İnşaattan yükselen dumanları görenleri itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, çalışma başlatarak, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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DHA