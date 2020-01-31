Elazığ'da insanın aklına durgunluk veren anlar

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde il ve ilçe genelinde birçok yardım malzemesi gönderildi. Fakat asıl ilginç olay Salı Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Civara gelen kıyafet ve gıda malzemelerini kimliğin henüz belirlenemeyen kişiler alıp gitti.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrasında civardaki depremzedeler için Türkiye'nin dört bir yanından yardım kampanyaları düzenlenirken, malzemeler ise bölgedeki yetkililerin kontrolünde eşit bir şekilde dağıtılmaya başlandı.

YAPILAN HAREKET DÜŞÜNCESİZLİĞİN BİR BAŞKA ADI

Elazığ merkeze bağlı Salı Baba Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler için gelen yardım malzemeleri ise mahallede bulunan taziye evine depolandı. Yetkililer yardım malzemelerini dağıtmak için çalışmalara başladığı sırada kimliği belirsiz bazı kişiler dağıtılmasını beklemeden yardım kolilerini alarak bölgeden ayrıldı.

İNSANLARI DÜŞÜNMEDEN EŞYALARI ALIP GİTTİLER

Yardımların dağıtılması için yoğun bir şekilde yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Salı Baba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, bazı kişilerin beklemeyip izinsiz bir şekilde yardım malzemelerini alıp gittiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Rokkoş Güneş (65) ise devletin bulundukları bölgeye 5 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Eksiklerimizi tamamladılar" diye konuştu.

MAĞDUR OLANLAR VAR

Yardım malzemesi almak için sırada bekleyen Sercan Balaban (28) ise bazı kişilerin tekrar tekrar gelip gıda malzemesi almaya çalıştığını bu durumdan dolayı mağdur olduklarını söyledi.

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