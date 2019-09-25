Elazığ’da itfaiye 5 ayda bin 683 yangına müdahale etti

Yangın gibi afetler esnasında en kısa sürede olay yerine yetişerek, etkin müdahale için azami gayretle çalıştıklarını belirten Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, 5 aylık dönemde toplam bin 683 yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün ve personeliyle bir araya geldi. İtfaiyecilerle muhabbet eden Başkan Şerifoğulları, daha sonra Elazığ'da ki yangınlarla ilgili Müdür Başgün'den bilgi aldı.

İtfaiye personelinin zorlu şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftasını kutluyorum. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yeri geldiğinde canını ortaya koymaktan çekinmeyen itfaiye birimimizin her açıdan güçlü olması bizim için son derece önemlidir. İtfaiye birimimiz donanım açısından son derece kaliteli bir yapıya sahiptir. İtfaiye birimimizi daha da ileriye taşıyabilmek için gereken bütün adımları atacağız" dedi.

Yangın gibi afetler esnasında en kısa sürede olay yerine yetişerek, etkin müdahale için azami gayretle çalıştıklarını dile getiren İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün ise, " 5 aylık dönemde toplam bin 683 yangına müdahale ettik. Vatandaşların afetler ve afetlerle mücadele noktasında donanım sahibi olması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Eğitim çalışmalarımızla toplumun farklı kesimlerine bilgilendirme sağlıyoruz. Teorik ve pratik eğitim programlarımızla 5 aylık dönemde 2 bin 68 kişiye ulaştık" diye konuştu.

Kaynak: İHA