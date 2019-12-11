Elazığ’da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpheli Ş.Y. belirlenerek takibe alındı. Takip sonrası yapılan operasyonda şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA