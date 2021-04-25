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Elazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kaçak avcıya 5 bin TL ceza kesilirken 4 kekliği doğaya saldı.

Elazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Güneyçayırı köyü mevkiinde kaçak avcılara karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışma da 2 şahıs tespit edilip, yakalandı, 4 adet kınalı keklik ele geçirildi.

Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 2 avcı hakkında yasal işlem yapıldı ve 5 bin lira idari para cezası kesildi. Kafeslere el konularak 4 kınalı keklik de doğaya salındı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Elazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildi

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