Elazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Güneyçayırı köyü mevkiinde kaçak avcılara karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışma da 2 şahıs tespit edilip, yakalandı, 4 adet kınalı keklik ele geçirildi.

Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 2 avcı hakkında yasal işlem yapıldı ve 5 bin lira idari para cezası kesildi. Kafeslere el konularak 4 kınalı keklik de doğaya salındı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI