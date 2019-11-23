Elazığ'da kaçak cep telefonları ele geçirildi

ELAZIĞ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 64 bin lira değerinde gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, değeri 64 bin lira olduğu belirtilen gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü S.K., gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA