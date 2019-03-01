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Elazığ’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır yolu Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.

Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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