Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

Elazığ'da çöp toplama merkezinin yakınında cansız bedeni bulunan Hüsniye Keskinbaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Keskinbaş'ı öldüren N.Ü, suçunu itiraf ederken yaptıkları ise kan dondurdu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

Alınan bilgilere göre Sarıbuçuk köyünde bulunan çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz şekilde bir kadının yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, hayatını kaybeden kişinin Hüsniye Keskinbaş olduğunu belirledi. Tekirdağ'da ikamet ettiği öğrenilen kadının birkaç gün önce Elazığ'a geldiği belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

BAGAJA KOYUP ÇÖP TOPLAMA MERKEZİNE BIRAKMIŞLAR

Ekipler, talihsiz kadınını öldürüldükten sonra araba bagajına konduğunu, cansız bedeninin Sarıbuçuk köyü mevkiinde bulunan çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı belirledi.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi
İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!
İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!
EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi
EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son Haberler
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
TFF duyurdu! Bartın'daki maden kazası nedeniyle maçlarda saygı duruşunda bulunulacak
TFF duyurdu! Bartın'daki maden kazası nedeniyle maçlarda saygı duruşunda bulunulacak
Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması nefes kesti! 659 polis görev yaptı, binlerce kişi kontrol edildi
Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması nefes kesti! 659 polis görev yaptı, binlerce kişi kontrol edildi
Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı
Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı