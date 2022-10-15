Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar

Alınan bilgilere göre Sarıbuçuk köyünde bulunan çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz şekilde bir kadının yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, hayatını kaybeden kişinin Hüsniye Keskinbaş olduğunu belirledi. Tekirdağ'da ikamet ettiği öğrenilen kadının birkaç gün önce Elazığ'a geldiği belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti.

Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

BAGAJA KOYUP ÇÖP TOPLAMA MERKEZİNE BIRAKMIŞLAR

Ekipler, talihsiz kadınını öldürüldükten sonra araba bagajına konduğunu, cansız bedeninin Sarıbuçuk köyü mevkiinde bulunan çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.