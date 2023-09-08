Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlarda 13'üncü blok da tamamlanırken çalışmalar hızla devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlarda 13'üncü blok da tamamlanırken çalışmalar hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 13'ünde kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan yapıların temelleri atılırken bir yandan da dış cepheleri tamamlanan bloklarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Yapımı devam eden 505 konutun yılsonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

Konutlar hakkında bilgi veren inşaat mühendisi Ceyda Sucu, "İnşallah bir daha böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Buradaki evleri bir an önce yaparak depremzede vatandaşlara teslim etmeyi düşünüyoruz. Burada 505 konutun yapımını devam ettiriyoruz. 13 tane binamız tamamlandı. 3 tanesin de tünel kalıp imalatı devam ediyor. 10 tane binamızın temelleri döküldü yakında onlara da başlayıp bir an önce teslim edeceğiz. İki tane binamızın dış cephesi tamamlandı 4 tanesinde iskele kurulumu devam ediyor. Şu anda 4 tane kule vincimiz var. Hızlı bir şekilde 300 personelimizle çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiğince buradaki binaları hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız yeterince mağdur oldu. Bu kışı da güzel bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız buranın temelleri atıldığında buradaydı. Cumhurbaşkanımız TOKİ olarak bizlere destek olmaya devam ediyor. Bir an önce burayı bitirip depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için destek oluyorlar. Bizde inşallah kısa sürede kazasız bir şekilde burayı bitirip teslim ederiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Elazığ’da kalıcı konutların 13’üncü bloğu tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!