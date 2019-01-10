Elazığ’da kar nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapalı

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından 552 köyden 227'sinin yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Önceki gün yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 20, Ağın'da 3, Alacakaya'da 2, Baskil'de 20, Maden'de 20, Karakoçan'da 45, Keban'da 4, Kovacılar'da 45, Palu'da 24, Sivrice'de 40 olmak üzere toplam 227 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise yolları açmak için çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA