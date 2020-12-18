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  3. Elazığ’da kardeşini sokak ortasında silahla yaraladı! Ardından aracına binip kaçtı

Elazığ’da kardeşini sokak ortasında silahla yaraladı! Ardından aracına binip kaçtı

Elazığ'da gece sokağa çıkma kısıtlaması saatleri esnasında evde çıkan ailevi bir tartışmanın ardından bir kişi ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.

Elazığ’da kardeşini sokak ortasında silahla yaraladı! Ardından aracına binip kaçtı

Olay, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde gece 02.30 sıralarında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Ş. B. ile kardeşi B.B. arasında aile içi nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ağabey, kardeşini silahla vurarak yaraladı, araçla kaçtı.

Anneleri ise sokakta feryat ederek yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ’da kardeşini sokak ortasında silahla yaraladı! Ardından aracına binip kaçtı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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