Elazığ’da karla kapanan 332 köy yolu açıldı

Elazığ'da 2 gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 332 köy yolunun tamamen açıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 552 köyden 332'sinin yolu kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, çalışma yaptı. Ekiplerin aralıksız çalışması sonrası bugün itibariyle kapalı bulunan tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu,"Kar yağışı için hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık. 11, 12 noktada yaklaşık 78 araçlık bir karla mücadele parkımızda hazır etmiştik. Kar yağışının ardından bütün ekiplerimiz çalışmaya başladı. 147 operatörümüz ve operatör yardımcıları bu çalışmalarda gece gündüz görev aldı"dedi.

Herhangi bir problemin yaşanmadığına değinen Sabuncu,"Kar yağdığı müddetçe de bütün ekibimizle beraber çalışacağız. Biz özel idare çalışanları yazın sıcakta, asfaltta kışın karda ve buzda büyük bir çalışma gösteriyoruz. Diliyoruz ki kar yağışı devam etsin bizde mücadele edelim. Önemli sorunlar yaşamadan da kazasız belasız bu sezonu atlatalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA