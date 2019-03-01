Elazığ’da karla kapanan 70 köy yolu açıldı, 68’inde çalışma sürüyor

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolundan 70'i açıldı, kapalı olan 68'inde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasında ilk 24 saatte 70 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kar nedeniyle kapalı bulunan 68 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kar nedeniyle şuanda merkeze bağlı 7, ilçelerden Baskil'de 9, Karakoçan'da 10, Keban'da 3, Kovacılar'da 5, Palu'da 7 ve Sivrice'de 27 olmak üzere toplam 68 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA