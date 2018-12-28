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  3. Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri otaya çıktı

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri otaya çıktı

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri otaya çıktı

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük Kültür Park'nda ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen yaşattı.

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri otaya çıktı

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri otaya çıktı

Kaynak: İHA

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