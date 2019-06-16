Elazığ’da katı atık depolama alanında yangın

Elazığ OSB'de bulunan katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Olay, Yurtbaşı beldesinin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan katı atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık depolama alanın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören sanayi çalışanları durumu Belediye İtfaiye Müdürlüğüne ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, nedeni henüz belirlenemeyen yangını 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA