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  3. Elazığ’da kaybolan danaları jandarma buldu

Elazığ’da kaybolan danaları jandarma buldu

Elazığ'da kaybolan büyükbaş hayvanlar , jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Elazığ’da kaybolan danaları jandarma buldu

Elazığ'da kaybolan büyükbaş hayvanlar , jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Poyraz köyünde bir besi ahırından 9 adet angus türü besi danası yükleme esnasında kaçtı. Haber verilmesi üzerinde arama çalışması başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 adet danayı buldu. Hayvanların sahibi yakalanamayan 5'ini arazide vurup keserken, 2'sini sağ olarak yakaladı.

Olumsuz hava şartları ve havanın kararmasından dolayı kayıp 2 hayvanın arama çalışmalarının ise yarın devam edileceği bildirildi.

Elazığ’da kaybolan danaları jandarma buldu

Elazığ’da kaybolan danaları jandarma buldu

Kaynak: İHA

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