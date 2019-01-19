Elazığ’da kış ortası kuş sayımı yapıldı

Elazığ'da kış ortası su kuşu sayımları yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teknik ekipler tarafından, kentteki su kuşlarıyla ilgili kış ortası kuş sayımı yapıldı. Ekipler, 3 gün süren sayımlarda Keban Barajı, Cip Barajı ve Hazar Gölü'nde çalışmayı gerçekleştirdi.

Kış ortası su kuşları popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için yapıldığı belirtilen sayımlarla ilgili açıklamada,"Sulak alanlardaki su kuşlarının değişimlerini mevsimsel olarak izleyerek önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamak amacı şube müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenli olarak sulak alanlarda kış ortası su kuşu sayımları yapılıyor. 3 gün süren çalışmalarda teknik personeller tarafından Keban Baraj Gölü, Hazar Gölü ve Cip Baraj Gölü kıyılarında belirlenen lokasyonlar taranarak ve gözlemler yapılarak sayımlar yapılmıştır"denildi.

Kaynak: İHA