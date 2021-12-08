Elazığ'da korkunç olay! Cami tuvaletinde ölü olarak bulundu Olay, Elazığ'daki İzzetpaşa Camisi'nde meydana geldi. Bir kişi cami tuvaletinde ölü olarak bulundu. Polis başından vurulduğu tespit edilen Kalçık'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, bugün akşam saatlerinde Elazığ'daki İzzetpaşa Camisi'nde meydana geldi. Cami tuvaletinden silah sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası ekipler, olay yerine geldi. İNTİHAR MI ETTİ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? Faruk Kalçık, başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. 32 yaşındaki adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Kalçık'ın intihar etttiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı. Berkem Temizel Gece Editörü