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Elazığ'da korkunç tren kazası! 2 ölü
Elazığ'da korkunç tren kazası! 2 ölü
Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
13 Kasım 2019 Çarşamba 10:13
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