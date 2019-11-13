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  3. Elazığ'da korkunç tren kazası! 2 ölü

Elazığ'da korkunç tren kazası! 2 ölü

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
13 Kasım 2019 Çarşamba 10:13

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