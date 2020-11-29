Elazığ'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yerin 12.23 km derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedilirken vatandaşlarda büyük panik yaşadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kovancilar (Elazig)
Tarih-Saat : 29.11.2020, 08:33:21 TSİ
Enlem : 38.8386 N
Boylam : 40.1166 E
Derinlik : 12.23 km
Detay : https://t.co/NQEbBx6sZh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 29, 2020
ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) https://t.co/by7kIKllwQ
29.11.2020, 08:33:20 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli