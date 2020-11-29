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Elazığ'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yerin 12.23 km derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedilirken vatandaşlarda büyük panik yaşadı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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