Elazığ'da korkutan kaza: Tır kamyona çarptı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, yoldan dönüş yapmak isteyen kamyona tır çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Elazığ'da korkutan kaza: Tır kamyona çarptı

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kovancılar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü, yoldan dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen tır, hızını ayarlamayarak dönüş yapmak için yolda bulunan kamyona çarpıp refüje çıktı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, kaza yerine giderek kamyon şoförüne müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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