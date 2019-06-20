Elazığ’da kuvvetli yağış sonrası kriz masası oluşturuldu, ekipler harekete geçti

Elazığ'da sağanak yağış ve dolu sonrasında belediye bünyesinden kriz masası oluşturulurken, valilik tarafından yapılan açıklamada yağış sonrasında sel ve su baskınlarının oluştuğu ifade edildi.

Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ'da öğlende sonra etkili oldu. 1 saat süren yağışın ardından cadde, sokak ve alt geçitler sularla doldu. Etkili olan yağışın ardından belediye tarafından kriz masası kuruldu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinde şehrimizi etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla acilen kriz masası oluşturulmuş, vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve gelen şikayetlere anında müdahale edilebilmesi için oluşturulan kriz masasıyla aynı zamanda gelen şikayet ve talepleri de sahadaki ekiplere ileterek anında müdahale edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Gelen ihbarların değerlendirildiği kriz masasına vatandaşlarımız 153, 110 ve 185 telefonlarından ulaşabilmektedir. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan kriz masasına gelen talepler tek tek not alınarak sahadaki ekiplere yönlendirilmektedir. Ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için yoğun mesai harcayan ekiplerimiz, tıkanan yolların yeniden ulaşıma açılması için de yoğun çaba sarf etmektedir. Kriz masasının gece boyunca çalışacağını ve vatandaşlardan gelen her ihbara anında müdahale ederek mağduriyetlerin en aza indirilmesi için yoğun çaba gösterileceğinin bilinmesini istiyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerin yer verildi.

"Yağmur sonrası sel ve su baskınları meydana geldi"

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "İlimizde öğlenden sonra yoğun yağmur sonrasında ilimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. İlimiz belediyesi ve merkeze bağlı belde belediyeleri tüm imkanlarını kullanarak zarar gören yerlere müdahale etmektedir.Belediye çalışmalarına destek olmak ve sel ve su baskınlarından etkilenen büyün vatandaşlarımıza biran önce yardımcı olmak üzere Özel İdare, Karayolları, AFAD, çevre şehircilik ve DSİ'ye ait bütün araç ve ekipler Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla sevk edilerek seferber edilmişlerdir"denildi.

Kaynak: İHA