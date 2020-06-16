Elazığ’da maske takan da takmayan da çok

Korona virüs salgınında normalleşme dönemine geçen Türkiye'de vaka sayıları hızla artışa geçmesinin ardından bazı illerde maske takma zorunluluğu getirilirken, daha önceden uygulamaya geçilen Elazığ'da da vatandaşların çoğunluğu maske takarak günlük yaşamlarını sürdürüyor. Maske takmayanların da dikkat çektiği kentte, maske takan vatandaşlar onları uyardı.

Korona virüse bağlı vaka ve ölüm oranlarının düşmesiyle ülke genelinde normalleşme sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bazı illerde maske takma zorunluğu getirildiğini açıkladı. Elazığ'da ise maske zorunluğu valilik kararıyla 25 Mayıs'ta getirildi. Bu kararın ardından kent genelinde özellikli yoğunluk olan cadde ve kapalı alanlarda çoğunluk kurala uyarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. Vatandaşların çoğunluğu, uzmanların uyarısına göre ağız ve burnu kapatacak şekilde maskesini takarken, takmayanlar ile maskeyi çenesine indirenlerin de azımsanmayacak kadar çoğunlukta olduğu gözlemlendi.

Alınan tedbirlere uyduklarını belirten vatandaşlardan Ali Gürel, "Devletimiz bunu devamlı öneriyor, sağlığımız için bizim için uğraşıyor. Ama biz maalesef bunu yerine getirmiyoruz. Bugünlerde hastalık da çoğalmaya başladı. Kendi kendimize bu kötülükleri yapıyoruz" dedi.

Tedbirlere uymayan vatandaşların olduğuna dikkat çeken Okan Dalgıç, " Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ülkemizi de etkisi altına aldı. Devletimiz bu yönde bize gerekli tedbirleri uyguladı. 3-4 aylık bir süreçti bu. Şimdi normalleşme sürecine girdik fakat gördüğümüz kadarıyla maskelerini takmayanlar, tedbirlere uymayan kişiler var. Maskelerimizi takalım, sonuçta tüm dünyayı etkisi altına bu korona virüs salgını. En azından tedbirlere uyalım kimsenin canını tehlikeye atmayalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA