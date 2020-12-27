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Elazığ’da meydana gelen deprem sonucu konteyner evler kuruldu

Elazığ'da bu sabah meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından, depremin merkez üssü olan Kavaktepe köyüne 5 adet konteyner ev kuruldu.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonucu konteyner evler kuruldu

Elazığ'da saat 9.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde kent genelinde can ve mal kaybı yaşanmazken, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri köylerde hasar tespit çalışmaları yaptı. Depremin merkez üssü olan Sivrice'nin Kavaktepe köyünde evleri hasar alan vatandaşların talebi üzerine 5 adet konteynerler gönderildi.

Ekipler hızlı bir şekilde sahada çalışmalarını yürüterek ilk olarak iş makineleri ile konteynerlerin kurulacağı yeri oluşturdu. Ardından konteynerler vinç yardımı ile kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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