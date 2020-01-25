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  3. Elazığ'da meydana gelen depremin ses kaydı ortaya çıktı

Elazığ'da meydana gelen depremin ses kaydı ortaya çıktı

ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından Elazığ'da yaşanan depremin ses kaydı ortaya çıktı. Anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

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25 Ocak 2020 Cumartesi 17:49

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