Elazığ'da meydana gelen depremin ses kaydı ortaya çıktı
ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından Elazığ'da yaşanan depremin ses kaydı ortaya çıktı. Anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.
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25 Ocak 2020 Cumartesi 17:49
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