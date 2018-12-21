Elazığ’da ‘Milli Savunma Sanayi’ semineri

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) mühendislik öğrencilerine Milli Savunma Sanayi Semineri verildi.

FÜ İnsansız Araçlar Topluluğu tarafından Milli Savunma Sanayi Semineri düzenledi. FÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan seminerde Savunma Sanayi Uzmanı Sayım Gökyar tarafından mühendislik öğrencilerine, kurumun çalışmaları, projeleri ve üretilen ürünler hakkında bilgi verdi.

1941-1945 arasından Türk Hava Kurumun Uçak Fabrikasında çalışmalara başladığını belirten Savunma Sanayi Uzmanı Sayım Gökyar "İşletti ve bir noktaya kadar getirdi. Ta ki, 1948'de Türkiye NATO'ya üye olana kadar. 1948'de NATO'ya üye olduk. Dünya güllük gülistanlık iyi olacak dedik. Truman Doktrini ve NATO yardımları başladı. Ülkemize bol bol silah, mühimmat ve araç destekleri başladı. İnsanlar hazıra alıştığında rehavet başlar. Bir şey ucuza geldiğinde bir şey üretmemeye başladığında artık sonu kendi sonunu bekleyebilirsin. Ülkemizde bu durum biraz yaşandı. Bu durum 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatına kadar yaşandı. O günlerde yediğimiz ambargo nedeniyle, belli ki bu iş böyle gitmeyecekti. 1974'te TSK'yı güçlendirmeye doğru giden bir süreç başladı. ASELSAN, ROKATSAN gibi şirketler bu dönemde kurulmaya başlandı. Amaçları sadece ülkemizin savunma sektörünü canlandırmaktı. Bunlarda bir tanesi TUSAŞ Havacılıktı. 1974 yılında kuruldu. Sonrasında savunma sanayisi başkanlığımız farklı bir isimle 1985 yılında kuruldu. İlk yılları emekleme yılları idi. Satın alımlar ortak üretimler yapma çalışmasına geçtik. Sonra 2000 yılından sonraki aşamalarda aldığımız bu platformları biz modernize edelim dedik. Biz tasarlayalım dedik ve ATAK, ANKA, Altay, Bayraktarlar ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın amaçlarından bahseden Gökyar, "Savunma sanayinin geliştirilmesi. Hali hazırda envanterde bulunan platformların modernizasyonu. Diğeri ise tedarik. Bunları yapmak için üst perdeden söylendiğinde savunma sanayinin geliştirilmesi iyi bir cümle. Ama altında yapmamız gereken onlarca iş oluyor. Proje yönetiminden sanayi yönetimine, arge teknoloji yönetimi gibi kalemlerden lojistik desteğe doğru gidiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı çok fazla göz önünde. Belki diğer başkanlık ve bakanlıkları duymuyorsunuzdur. 1 yıl öncesine kadar çok az kişiydik ama bu yıl daha iyiyiz. Yaklaşık 748 kişi ile 604 adet projenin yürütülmesinden sorumluyuz. Altay, ANKA, Atak sadece 1 proje. Onlar kadar büyük olmasa da yüzlerce daha projeyi arka tarafta sessiz sedasız yürütüyoruz. Dünyada savunma harcamalarına baktığınız zaman epey yüksek bir noktada yaklaşık 1,6 trilyon dolarla ülkemiz yıllık yaklaşık 15 milyar dolarlık sadece savunma harcaması yapıyor. Dosya masraflarının, bedellik askerlik ödemelerinin bir kısmı bu tarz harcamalara gidiyor. Bizde projelerimizi buradan yürüyoruz. Dünyada aslında çokta küçük bir kısma tekabül ediyoruz. Ancak yüzde 1'inden çok daha fazlası etkiye sahibiz. Dünyadaki savunma alanında ilk 100 açıklandı. Bu yıl ilk defa 3 şirketimiz ilk 100'e girdi. Bunlarda ASELSAN, TAI ve ROKETSAN. Cirolarına baktığımız zaman artık 1 milyar doların üzerine çıkmaya başladı" diye konuştu.

Seminere, FÜ Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Savaş, Topluluk Başkanı Abdulkadir İlçin, Savunma Sanayi Uzmanı Sayım Gökyar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA