Elazığ’da minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.S. idaresindeki 23 AD 759 plakalı minibüs, E.N. idaresindeki 23 AAC 036 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA