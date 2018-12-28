Elazığ’da müşterek meslek komiteleri toplantısı

Meslek komiteleriyle bir araya gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan;"İlimizi bulunduğu coğrafyada hak ettiği yere taşımak, sorunlarını çözmek, kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve bu şehri marka kent yapmak için çözümün dışarda değil kendi içimizde olduğuna inanarak hareket etmekteyiz"dedi.

Elazığ TSO tarafından 14 genişletilmiş meslek komitesi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan tarafından 2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek, slayt gösterisi eşliğinde odanın genel durumunu aktardı.

Göreve geldikleri 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bir çok çalışma ve icraatlarda bulunduklarını belirten Başkan Arslan,"Ülkemizin özellikle yaz sonlarına doğru karşı karşıya kaldığı ekonomik baskı ve buna bağlı olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, odamız seçimleri öncesi 23 proje hedefimizden ödün vermeden çalışmalarımız ve girişimlerimiz ilk günkü heyecanı ile devam etmektedir. İlimizi bulunduğu coğrafyada hak ettiği yere taşımak, sorunlarını çözmek, kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve bu şehri marka kent yapmak için çözümün dışarda değil kendi içimizde olduğuna inanarak hareket etmekteyiz. Bu anlayış ile öncelikle ilimizin tüm dinamikleriyle güçlü iletişim ağının kurulması ve diyalogların geliştirilmesi amacıyla başta ekonomiyle ilgili olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile müştereklik sağladık. Odamızda ve odamız dışında çok sayıda toplantı yaparak, bu şehir için atılacak her adımda birlikte yürüme kararlılığı gösterdik. Çok şükür ilimizdeki STK'lar ile artık bir karar alma noktasına gelmiş bulunmaktayız"şeklinde konuştu.

"Elazığ TSO, C'den B sınıfına yükselme başarısı gösterdi"

Yapılan çalışmalar ve belirlenen stratejiler doğrultusunda Türk Loydu Uzmanı tarafından 2 günlük bağımsız denetimde Elazığ TSO "nun, C'den B sınıfına yükselme başarısı gösterdiğine değinen Arslan, "2006 yılından beri TOBB Akreditasyon sistemi içirişinde C sınıfında olan Elazığ TSO, misyon, vizyon, kalite politikası, stratejik plan ve hedefleri yeniden masaya yatırılmış ve tüm süreçler yeniden planlanmıştır. Bu çalışma sadece odamız yönetim organları ve personel ile şekillendirilmemiş ,dış paydaş dediğimiz, kamu kurumları, STK'lar, üniversite, teknokent İŞGEM, OSB gibi kurum temsilcileriyle çalıştaylar yapılarak, stratejik planımız oluşturulmuştur. Odamız akreditasyon yapılanması kapsamında kurumsal kimliğimizin de oluşması anlamında çalışmalar başlatılmıştır. Gerek politika oluşturma gerekse tüm oda hizmetlerinin ölçülebilir ve takip edilebilir bir yapıya kavuşması için 1 Ocak 2019 yılı milat kabul edilerek hazırlıklar buna göre planlanmıştır"diye konuştu.

8 aylık faaliyet dönemine de değinen Arslan;"Üyelerimizle bir araya gelme ve sorunlar ile beklentilerini yerinde tespit etme anlamında sadece seçim dönemlerinde üye ziyaretlerinin yapılmasını doğru bulmadığımızdan 8 aylık hizmet içerisinde bir çok ziyaret gerçekleştirdik. TOBB nefes desteği kredisi kapsamında 2 dönem olmak üzere TOBB ve odamız tarafından oluşturulan bütçe ile üyelerimize bankalar aracılığı ile 10 Milyon TL düşük faizli kredi kullanılması sağlanmıştır. Finans sektörleri ile istişare toplantıları gerçekleştirdik. Bunun dışında 2019 yılı hedeflerimiz 4 ana başlık altında 135 ayrı maddeden oluşmaktadır"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA