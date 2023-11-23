Elazığ’da müşterilerin olduğu çay ocağına pompalı tüfekle ateş açtılar!

Elazığ’da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.Olay, Yurtbaşı Beldesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

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Elazığ’da müşterilerin olduğu çay ocağına pompalı tüfekle ateş açtılar!

Elazığ’da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.Olay, Yurtbaşı Beldesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler, pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar isabet eden M.A., R.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

Elazığ’da müşterilerin olduğu çay ocağına pompalı tüfekle ateş açtılar!

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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