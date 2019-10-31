Elazığ’da öğrenciler üniversiteleri tanıyor

Elazığ'da lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteleri tanıması amacıyla program yapıldı.

Fırat Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12. sınıf öğrencilerinin üniversiteleri tanıması amacıyla bir otelde stantlar açıldı. Fırat Üniversitesi olmak üzere 14 üniversitenin açtığı stantlarda öğrencilere doğru tercih ve bölümler hakkında bilgiler verildi. Üniversitelerin 2 gün boyunca bilgilendirme etkinliği devam edeceği aktarıldı.

Üniversitelerin kendilerini tanıttığını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "14 üniversite Elazığ'ımızda bulunuyor. 2019-2020 yılında sınava girecek olan daha düzgün ve bilinçli bir tercih yapmaları için 2 gün boyunca burada hizmet verilecek.Öğrencilerin üniversite stantlarını gezmeleri bilgi almaları bizim için çok önemlidir. 4 yıl okula gidip daha sonra okulu bırakarak başka bir bölüme gidiyorlar. Bu tamamen yanlış tercihlerden kaynaklanan bir durumdur. Öğrencilerin istemediği bir bölüme gitmeleri ve tekrardan istediği bölüme gitmeleri tamamen yanlış tercihten kaynaklanmaktadır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bilinçli bir tercih yaptığı zaman hem maddi olarak hem de zaman olarak yıpranmamış oluyorlar" dedi.

Üniversiteleri tanıdığını dile getiren öğrencilerden Merve Türkoğlu, "Emeğimizin karşılığında aşağı yukarı ne alacağımızı gördük. Daha da fazla heveslendik. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Etkinliğin ilk gününe İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Unilook Yöneticisi Caner Işkın, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA