Elazığ’da öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı

Elazığ'da anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde el yıkama yöntemleri ve önemi anlatıldı.

Elazığ'da "Dünya El Yıkama Günü" nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve Doç. Dr. Özcan Deveci'nin katılımıyla anaokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Okulda düzenlenen seminerde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci tarafından el yıkama yöntemleri ve önemi anlatıldı. Minikler, Dr. Deveci'nin anlattıkları dikkatle dinledi.

Anaokulundaki öğrencilere el yıkamanın önemi hakkında bilgi verdiklerini belirten Doç. Dr. Özcan Deveci, "Enfeksiyon hastalıkları toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Özellikle mikroorganizmalar bilindiği gibi ellerle bulaşabiliyor ve bunlar da toplum sağlığını etkileyebiliyor. Çocuklar da toplu alanlarda kaldığı için birçok bulaşıcı hastalık görülüyor"dedi.

Çocuklara hastalıklardan korunmaları için el hijyeninin ve el yıkamanın önemini anlattıklarını anımsatan Doç.DR. Deveci,"Onlara özellikle yemekten önce ve sonra, dışarıda oyun oynadıktan sonra el yıkamanın öneminden bahsettik. Bulaşabilecek hastalıkların bu şekilde önlenebileceği konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu tür etkinlikler farkındalığın arttırılması konusunda çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA