Elazığ’da ölümlü kaza oranı yüzde 38 düştü

Elazığ'da geçtiğimiz yıla göre, bu yıl ölümlü kazalarda yüzde 38, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 31 oranında düşüş yaşandığı bildirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Müdürlüğümüz trafik ekipleri tarafından, ilimiz merkezi, ilçeleri ve şehirlerarası bağlantı yol güzergahlarında meydana gelebilecek ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler neticesinde, 2019 yılının ilk 8 aylık döneminin bir önceki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında, meydana gelen ölümlü kaza sayısında yüzde 38 ve yaralamalı kaza sayısında da yüzde 31 oranında düşüş sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve yaşanabilecek trafik kazalarını en aza indirmek misyonuyla trafik denetimlerimizin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha hatırlatırız. Araç sürücülerinin de trafik kurallarına azami önemi göstermesini rica ederiz"denildi.

Kaynak: İHA