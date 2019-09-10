Elazığ'da, "Önce Aile" konferansı düzenlendi.

Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik (ELHAK) platformu tarafından "Önce Aile" konulu konferans düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. ELHAK Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk'ün açılış konuşması sonrası Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik katılımcılara yönelik "Önce Aile" konulu konferans verdi.

Aile kavramının önemine vurgu yapılan konferansta, İstanbul sözleşmesinin topluma zarar verdiği ve toplumda tahribata yol açtığı konusuna değinildi.

Toplumda var olan kötülükleri ortadan kaldırana kadar mücadele edeceklerini belirten Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk, "Asla ve asla bu mücadeleden geri kalmayacağız. Dilimizle de onu düzelttirene kadar mücadelemiz devam edecektir. Zaten kalbimiz ile buradan mücadele ediyoruz. Rabbim her daim bizi bu hakikat üzerinden ayaklarımızı sabit kılsın" dedi.

Karşılıklı soru cevap bölümü ile sona eren konferansa Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk ile platform bünyesindeki dernek başkanları, üyeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA