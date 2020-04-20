Elazığ'da otomobildeki 1 kilo esrara 2 tutuklama

ELAZIĞ'da, polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Nina'nın otomobile tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, bagajdaki gizli bölmede 1 kilo esrar bulundu. Esrara el konulurken, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA