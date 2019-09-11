Elazığ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü gözaltında

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi, sürücü B.Ç., gözaltına alındı.

Kovancılar ilçesinde yol kontrol uygulaması düzenleyen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin içinde 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi. Sürücü B.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA